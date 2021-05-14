Ефективний парламентський контроль може допомогти уряду виправити проблемні ситуації - Немчінов

Ефективний парламентський контроль може допомогти уряду виправити проблемні ситуації - Немчінов

Укрінформ
Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляє, що парламентський контроль може допомогти уряду вчасно звернути увагу на проблемні ситуації та виправити їх.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

Немчінов взяв участь у міжнародній конференції «Парламентський контроль у ХХІ сторіччі», на якій були представлені досягнення та проблеми у здійсненні парламентського контролю в Україні, країнах Європейського Союзу, США та Великій Британії.

“Ефективний парламентський контроль важливий не лише для народних депутатів, але й для виконавчої влади. Якщо такий контроль здійснюється конструктивно та фахово, він може допомогти уряду вчасно звернути увагу на проблемні ситуації та виправити їх”, - зауважив Немчінов.

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Крім того, наголосив міністр Кабінету міністрів, "контроль за реалізацією законодавства допомагає уряду імплементувати закони саме так, як це задумував парламент як представницький орган українського народу. Отже, дієвий і транспарентний контроль може зробити урядування більш демократичним і успішним".

За його словами, парламентський контроль має бути спрямованим на покращення життя громадян та забезпечення добробуту в України, а не на досягнення особистих цілей. Така співпраця є важливою у часи великих криз, зокрема, коли триває пандемія коронавірусу.

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“В умовах COVID контрольна функція стала надважливою для парламентів усіх країн. Основними стали два напрямки – контроль за використанням відповідних фінансів та контроль за пропорційністю обмеження прав людини”, - підкреслив Немчінов.

Він наголосив, що Кабмін "був змушений піти на обмеження прав людини (як і влада інших країн), а також ухвалювати ряд швидких рішень. Тому парламентський контроль є важливим, але він має враховувати, що життя та здоров’я людини завжди були та завжди будуть пріоритетними цінностями для уряду. Так, певні рішення потрібно оцінювати саме у контексті їхньої ефективності для збереження життя українців".

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Як повідомляв Укрінформ, 6 травня Немчінов заявив, що Україна технічно готова до запровадження "паспортів вакцинації" проти COVID-19 чи "імунних паспортів" та чекає на рішення Європейського Союзу з цього приводу для синхронізації процесу.

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