На РНБО розглянули питання біологічного захисту та створення кібервійськ – Зеленський
Укрінформ
Рада національної безпеки й оборони на засіданні у п’ятницю розглянула невідкладні заходи з біологічної безпеки та питання створення кібервійськ в Україні.
Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО, передає кореспондент Укрінформу.
«Ми розглянули невідкладні заходи для подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України», - зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, РНБО у п’ятницю затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки.