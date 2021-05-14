На РНБО розглянули питання біологічного захисту та створення кібервійськ – Зеленський

На РНБО розглянули питання біологічного захисту та створення кібервійськ – Зеленський

Укрінформ
Рада національної безпеки й оборони на засіданні у п’ятницю розглянула невідкладні заходи з біологічної безпеки та питання створення кібервійськ в Україні.

Про це розповів Президент Володимир Зеленський у відеозверненні за результатами засідання РНБО, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми розглянули невідкладні заходи для подальшої біологічної безпеки України, захисту України в кіберпросторі та створення кібервійськ України», - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, РНБО у п’ятницю затвердила Стратегію кібербезпеки України на 2021-2025 роки.

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