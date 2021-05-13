Разумков прокоментував інцидент з вертольотом: Не аварійна посадка, а деякі технічні проблеми

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію деяких ЗМІ, що вертоліт, яким він летів у четвер, здійснив аварійну посадку.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це Разумков сказав в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24".

"Ми не летіли, ми швидко їхали до вас. На щастя, ми зараз можемо тут бути - я, колеги. Дійсно, сьогодні те, що написали засоби масової інформації, трохи перебільшене щодо аварійної посадки гелікоптера. Були деякі технічні проблеми", - розповів Разумков.

Він подякував пілотам і Національній гвардії, які професійно виконали свої обов'язки.

"Нормально повернулися, нормально сіли, і зараз я маю можливість виступати перед вами", - сказав голова ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня голова Верховної Ради Дмитро Разумков та спікер Сеймасу Литовської Республіки Вікторія Чмілітє-Нільсен побували на КПВВ "Каланчак" та "Чонгар" на адмінмежі з тимчасово окупованою АР Крим.

Деякі ЗМІ розповсюдили інформацію, що вертоліт, у якому летів голова ВР, здійснив аварійну посадку в Херсоні відразу після вильоту.