Глави МЗС України та Австрії обговорили зміцнення відносин між країнами

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у рамках робочого візиту до Словаччини зустрівся із федеральним міністром з питань європейських та міжнародних справ Республіки Австрія Александром Шалленбергом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Міністри обговорили зміцнення відносин України та Австрії в політичній, безпековій, торговельній та інвестиційній сферах», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, глави української та австрійської дипломатії намітили кроки для збільшення обсягів торгівлі та залучення інвестицій. Дипломати відзначили, що пожвавлення контактів між діловими колами України й Австрії та реалізація нових інвестиційних проєктів сприятиме відновленню національних економік на тлі пандемії COVID-19.

Міністри закордонних справ також обговорили виконання домовленостей, досягнутих за підсумками засідання українсько-австрійської змішаної комісії з питань торговельно-економічних зв’язків 27 квітня.

Зазначається, що Кулеба подякував Шалленбергу за послідовну позицію Австрії в питанні підтримки суверенітету та територіальної цілісності нашої держави. Він також високо оцінив допомогу у відновленні українських територій, які постраждали від російської агресії.

Співрозмовники приділили особливу увагу просуванню європейської інтеграції України, а також більш ширшому доступу нашої держави до вакцин проти COVID-19.

Кулеба та Шалленберг торкнулися питання підготовки інавгураційного саміту Кримської платформи.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Словацькій Республіці, де на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше взяв участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Фото: mfa.gov.ua