Експерти оцінили зовнішню політику Зеленського

Експерти поліпшили оцінку ведення зовнішньої політики Президентом Володимиром Зеленським у першому кварталі 2021 року порівняно з попереднім кварталом.

Про це свідчать результати експертного опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, презентованого в Укрінформі.

Згідно з результатами дослідження, експерти оцінили діяльність Президента у сфері зовнішньої політики в першому кварталі року на 2,9 бала проти 2,2 бала у попередньому кварталі за п'ятибальною шкалою.

За словами аналітика Фонду «Демократичні ініціативи» Петра Бурковського, можна припустити, що це оцінка мобілізації міжнародної підтримки України під час нещодавнього загострення на Сході України.

Як засвідчує опитування, експерти також вище оцінили зусилля глави держави в ініціюванні необхідних реформ, надавши 2,1 бала (у попередньому кварталі цю діяльність оцінили на 1,8 бала).

Практично не змінилася оцінка експертами комунікації Президента із суспільством (2,6 бала у першому кварталі 2021 року проти 2,5 бала у попередньому) у та врегулювання конфлікту на Сході (2,2 бала і у першому кварталі 2021 року, і у попередньому).

Водночас, згідно з опитуванням, погіршилась оцінка зусиль Президента у боротьбі з епідемією коронавірусу: за підсумками першого кварталу 2021 року вона становить 1,8 бала проти 2 балів у попередньому кварталі.

Кадрову політику Володимира Зеленського впродовж січня-березня експерти оцінили на 1,6 бала проти 1,4 в попередному кварталі.

Експертне опитування «Політичний квартал: весна 2021» проведено Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва впродовж квітня-травня 2021 року. Загалом опитано 52 експертів.