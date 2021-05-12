В уряді США запевняють, що Україна залишається їх пріоритетом

Для чинної адміністрації США Україна залишається ключовим напрямком зовнішньої політики.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, про це під час виступу на конференції “Україна в Вашингтоні”, організованій Фундацією США-Україна, сказав в.о. першого заступника помічника міністра енергетики та природних ресурсів США Курт Донелі.

“Для адміністрації Байдена Україна залишається основним пріоритетом. Відомо, що Джо Байден був дуже залученим до політики та відносин з Україною під час перебування на посаді віцепрезидента. Це досі залишається важливим для нього”, - зазначив Донелі.

Він додав, що команда Байдена “прагне для України успіху”.

Водночас Донелі наголосив, що Україні слід робити більше для боротьби із корупцією та чіткіше комунікувати із західними партнерами. “Всі знають, що енергетична сфера - центрова для корупції в Україні, і що корупція підриває реформи в країні”, - зауважив чиновник.