Зеленський розуміє, що компромісу з РФ не буде — експерт

Якщо на початку роботи на посаді Президента України Володимир Зеленський розраховував на компроміс у діалозі з Москвою, то зараз переконався, що Росію не влаштовує такий сценарій.

Таку думку в програмі "На самом деле: Донбасс" на телеканалі "Дом" висловив науковий співробітник Atlantic Council Пітер Дікінсон, предає Укрінформ.

Він зазначив, що під час передвиборчих перегонів на виборах Президента України у 2019 році Зеленський щиро прагнув припинити бойові дії на Донбасі дипломатичним шляхом, і готовий був до спроб компромісу з Росією. Однак уже протягом півтора року на посаді президента зрозумів, що такий сценарій реалізувати важко, оскільки Росія не згодна з демократичним курсом України.

"На жаль, Москва не хоче знайти компромісну позицію з Україною, тому що їй не цікава незалежна Україна, не цікава європейська Україна або демократична Україна. Їй цікаво, щоб тут був або російський вплив, або хаос", — переконаний Дікінсон.

На його думку, у 2020 році команда Зеленського дійшла висновку про те, що компромісу з Росією не буде досягнуто, і прозахідна політика України — оптимальний шлях.

"Два варіанти — або просто відступати від усіх позицій і програти, або займати більш конкретну прозахідну позицію і повторити політику Петра Порошенка. Я не думаю, що це було планом Зеленського від самого початку, але він зрештою зрозумів, що так і треба, й інших виходів немає", — зазначив експерт.

Він також додав, що попри заяви проросійських і кремлівських телеканалів, Зеленський не активізував розвитку націоналістичних рухів в Україні, а діє з урахуванням реальної ситуації в країні.

"Я не думаю, що він став націоналістом. Я думаю, що він став реалістом, і вже зрозумів зсередини, звідки йде війна, чому вона триває, і кому це насправді цікаво", — підсумував Дікінсон.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" 11 травня заявив, що стратегічним курсом України є набуття повноправного членства в Європейському Союзі та НАТО.