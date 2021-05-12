МЗС протестує через вояж «єдиноросів» на тимчасово окуповані території України

Міністерство закордонних справ України висловлює протест у зв’язку із візитом керівництва та депутатів партії «Єдина Росія» до тимчасово окупованих Російською Федерацією районів Донецької та Луганської областей.

Як передає Укрінформ, про це ідеться у коментарі речника МЗС.

«Розглядаємо приїзд російських депутатів як елемент російської передвиборчої кампанії напередодні вересневих виборів до Державної думи РФ», - ідеться у повідомленні.

Також підкреслюється, що «поїздка яскраво ілюструє занепад підтримки «Єдиної Росії» серед російського населення», яку провладна партія РФ нині намагається компенсувати за рахунок залучення жителів тимчасово окупованих територій України.

«Участь українських громадян із російськими паспортами, нав’язаними окупаційною адміністрацією, у виборах до Держдуми РФ поставить під сумнів їх легітимність.

Такі дії російської сторони підривають політико-дипломатичне врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, йдуть у розріз із зобов’язаннями Росії в рамках Мінських домовленостей та домовленостей лідерів Нормандського формату», - сказано в коментарі.

У МЗС закликають громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях, не брати участь у протиправних російських плебісцитах.