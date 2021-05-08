Декларації про європерспективу дозволять заручитися підтримкою більшості держав ЄС - Мережко

Євросоюз послідовно підтримує інтеграцію України в ЄС, яскравим свідченням чого є підписана сьогодні третя декларація, в якій держави Балтії підтверджують свою незмінну підтримку чіткого курсу України на приєднання до ЄС.

Як повідомляє Укрінформ, про це написав віцепрезидент Парламентської асамблеї Ради Європи, представник української делегації в ПАРЄ народний депутат Олександр Мережко у Фейсбуці.

"На мою думку, такі декларації є таким політичним інструментом, якій дозволить поступово заручитися підтримкою більшості держав-членів Європейського Союзу. Причому чим більше держав-членів ЄС підпишуть таку декларацію, тим більше шансів, що інші держави-члени також підтримають цю ініціативу і допомагатимуть Україні на шляху до членства в ЄС", - зазначив Мережко.

Він також додав, що у згаданій Декларації наголошується на тому, що сторони вітають досягнення України в процесі імплементації Угоди про асоціацію України з ЄС, а також передбачають необхідність оновлення цієї Угоди.

"Інтеграція України в ЄС і НАТО є єдиним реальним шляхом, який дозволить забезпечити добробут і безпеку України в міжнародних відносинах", - додав Мережко.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За результатами розмови глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.