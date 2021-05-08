Зеленський у вівторок відкриє Форум «Україна 30. Безпека країни»

У вівторок, 11 травня, розпочинається Всеукраїнський форум «Україна 30. Безпека країни», який триватиме три дні.

Про це Укрінформу повідомили організатори форуму.

«В рамках заходу ключові представники української влади, Збройних сил України, СБУ, МВС, міжнародних партнерів обговорюватимуть Стратегію національної безпеки держави, боєздатність української армії, а також аспекти внутрішньої безпеки, за яку відповідає Міністерство внутрішніх справ», - йдеться в повідомленні.

Форум відкриє Президент України - Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський. Він розповість про основні засади Стратегії національної безпеки України.

Крім того, слово матимуть керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін, посол ЄС в Україні Матті Маасікас, секретар РНБО Олексій Данілов, голова Служби безпеки Іван Баканов, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Другий день буде присвячений темі національної безпеки у сфері оборони та ролі Збройних сил України. Зокрема, реформуванню ЗСУ та оборонно-промислового комплексу за стандартами НАТО та боєздатності військового резерву. З виступами вийдуть міністр оборони Андрій Таран та головнокомандувач України Руслан Хомчак. В сесіях братимуть участь керівники окремих родів військ, говоритимуть про готовність до захисту держави.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкриє третій день Форуму. Головна тема цього дня - внутрішня безпека держави та захист її кордонів.

У сесіях братимуть участь голова Національної поліції України Ігор Клименко, заступник керівника Офісу Президента Олег Татаров, перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін, голова Державної міграційної служби України Максим Соколюк, начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Говоритимуть про виклики безпекового середовища та перспективи їх подолання, підвищення спроможностей у сфері цивільного захисту та громадської безпеки, а також про безпеку кордонів, міграційні процеси і міжнародне співробітництво», - поінформували організатори заходу.

Як повідомляв Укрінформ, 8 лютого Президент Володимир Зеленський дав старт великому суспільному діалогу в рамках відзначення 30-річчя Незалежності України, який включатиме 30 масштабних щотижневих форумів про життєво важливі для країни питання.

Однак у березні організатори Всеукраїнського форуму "Україна 30" оголосили перерву в роботі з огляду на посилення карантину в Києві.