Посол ЄС заявив, що разом із Зеленським та колегами з G7 вилетіли на Луганщину
Про це Маасікас написав у Твіттері, передає Укрінформ.
"Вилітаємо, щоб провести День пам’яті та примирення у Луганській області разом із Володимиром Зеленським та колегами з Групи семи", - поінформував Маасікас.
Wheels up to spend the 🇺🇦 Day of Remembrance and Reconcilitation in the Luhansk region, together with @ZelenskyyUa and @G7AmbReformUA colleagues. pic.twitter.com/H9g7VxAUYC— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021
Він також оприлюднив фотографію документа із заголовком “Робоча поїздка Президента України В.Зеленського до Луганської області”.
В Офісі глави держави поки що не підтвердили інформації про поїздку Зеленського на Луганщину.
Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.
Фото: Matti Maasikas, Twitter