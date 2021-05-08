Посол ЄС заявив, що разом із Зеленським та колегами з G7 вилетіли на Луганщину

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Президент Володимир Зеленський разом з послами “Групи семи” в Україні відвідає Луганську область 8 травня.

Про це Маасікас написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Вилітаємо, щоб провести День пам’яті та примирення у Луганській області разом із Володимиром Зеленським та колегами з Групи семи", - поінформував Маасікас.

Wheels up to spend the 🇺🇦 Day of Remembrance and Reconcilitation in the Luhansk region, together with @ZelenskyyUa and @G7AmbReformUA colleagues. pic.twitter.com/H9g7VxAUYC — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

Він також оприлюднив фотографію документа із заголовком “Робоча поїздка Президента України В.Зеленського до Луганської області”.

В Офісі глави держави поки що не підтвердили інформації про поїздку Зеленського на Луганщину.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Фото: Matti Maasikas, Twitter