Посол ЄС заявив, що разом із Зеленським та колегами з G7 вилетіли на Луганщину

Посол ЄС заявив, що разом із Зеленським та колегами з G7 вилетіли на Луганщину

Укрінформ
Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас повідомив, що Президент Володимир Зеленський разом з послами “Групи семи” в Україні відвідає Луганську область 8 травня.

Про це Маасікас написав у Твіттері, передає Укрінформ.

"Вилітаємо, щоб провести День пам’яті та примирення у Луганській області разом із Володимиром Зеленським та колегами з Групи семи", - поінформував Маасікас.

Він також оприлюднив фотографію документа із заголовком “Робоча поїздка Президента України В.Зеленського до Луганської області”.

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В Офісі глави держави поки що не підтвердили інформації про поїздку Зеленського на Луганщину.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Фото: Matti Maasikas, Twitter

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