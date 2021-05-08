Кулеба: Візит глав МЗС Бенілюксу - справжній вияв дружби

Спільний робочий візит міністрів закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу до України є черговим свідченням солідарності з нашою країною.

Про це заявив Дмитро Кулеба, повідомляє Укрінформ із посиланням на МЗС.

“За минулий місяць ми розгорнули справжню дипломатичну роботу, аби згуртувати світ довкола України. Візит моїх колег до нашої держави - чергове свідчення того, що нам це вдалося”, - наголосив міністр.

За його словами, спільний приїзд глав МЗС Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стефа Блока та Жана Ассельборна до України у такий критичний момент є справжнім виявом дружби.

Кулеба відзначив важливість поїздки європейських колег до лінії розмежування в Луганській області та ознайомлення із роботою КПВВ “Щастя”. Міністр висловив впевненість, що отримана ними інформація допоможе краще збагнути масштаби російської агресії та зрозуміти кроки, які робить Україна для її припинення.

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Своєю чергою Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн висловили непохитну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах. Вони високо оцінили виважену позицію керівництва нашої держави в контексті російської ескалації та його зусилля з пошуку політико-дипломатичних шляхів врегулювання російсько-українського збройного конфлікту.

Співрозмовники також обговорили кроки для стримування Росії від подальших агресивних дій. Особлива увага була приділена поглибленню взаємодії України, Бельгії, Нідерландів і Люксембургу в сфері протидії російським гібридним загрозам та дезінформації.

Високопосадовці країн Бенілюксу підтвердили готовність і надалі сприяти внутрішнім трансформаціям в Україні для просування її європейської та євроатлантичної інтеграції.

Міністри також обговорили підготовку інавгураційного саміту "Кримської платформи".

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ Бельгії, Нідерландів та Люксембургу Софі Вільмес, Стеф Блок і Жан Ассельборн 6 травня побували на лінії розмежування, де ознайомилися з безпековою ситуацією в зоні збройного конфлікту на сході України.

Фото: МЗС