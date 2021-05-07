Кулеба вважає поведінку Росії «пандемією у політиці»

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що наразі солідарність ЄС проходить перевірку двома серйозними викликами – COVID-19 і поведінкою Росії на міжнародній арені, яку можна охарактеризувати як політичну пандемію.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу з главами МЗС країн Бенілюксу в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На мою думку, існує два великих випробування на солідарність ЄС. Перше – це Росія, яка постійно кидає виклики солідарності ЄС, і другий – це COVID-19. Висловлюючись метафорично, обидва можна охарактеризувати як пандемію – в політиці та в охороні здоров’я», - сказав Кулеба.

Коментуючи допомогу ЄС в доступі України до вакцин, він зауважив, що труднощі з отриманням належної кількості вакцин за узгодженим графіком виникають навіть у деяких країн-членів ЄС.

«Ми цінуємо те, що вже зроблено ЄС для допомоги країнам – сусідам поза межами спільности. Я не можу рекомендувати, як їм діяти. Але ми справді розцінюємо ситуацію, пов’язану з пандемією коронавірусу, як тест для всіх нас і будемо продовжувати співпрацювати з COVAX і ЄС та окремими країнами-членами з цього питання», - зазначив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, міністра закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі програми «Право на владу» поінформував, що МЗС України співпрацює з адміністрацією США в питанні допомоги нашій державі вакцинами проти коронавірусу і вже має позитивні сигнали щодо цього.

Фото: МЗС