Єрмак спростував, що нібито намагався перешкодити зустрічі Блінкена з Епіфанієм
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна", яке отримало коментар Єрмака.
"Будь-яка людина, яка знає, як організовуються візити такого рівня, абсолютно чітко розуміє, що навіть можливості такої немає ніколи - заблокувати якусь зустріч", - йдеться у коментарі глави ОП.
"Говорити що-небудь інше - це такого самого рівня "достовірна" інформація, як і фото Порошенка і Блінкена шестирічної давності, які опублікували, щоб збрехати, нібито Блінкен зараз у Києві зустрічається особисто з Порошенком", - сказав Єрмак.
За його словами, Україна зацікавлена в тому, щоб представники США і інші її стратегічні партнери завжди бачили повну картину того, що відбувається в країні. "Чим повніше розуміння України, тим набагато змістовніша співпраця", - зазначив він.
"І може хтось раніше намагався працювати на Банковій за якимось іншими правилами? Що ж, до добра це їх не довело. Та й тепер не допоможуть і такі фейки. Вони лише привчають аудиторію, що до медіаресурсів Порошенка не може бути жодної довіри", - йдеться в коментарі.
"До речі, щойно мав дуже теплу і довірчу бесіду з Епіфанієм", - підсумував Єрмак.
Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня відвідав з візитом Україну.