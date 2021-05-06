Маас не став прогнозувати, чи відбудеться «Норманді» до осені

Саміт «нормандської четвірки» було б доцільно провести для обговорення важливих тем, але Росія і Україна мають бути готовими досягати конкретних домовленостей.

Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас 6 травня під час спілкування у режимі відеоконференції з акредитованими в Німеччині закордонними журналістами, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми наразі перебуваємо у перемовинах. Така зустріч, звісно, має сенс лише тоді, коли всі сторони готові не лише зустрічатися, але й зробити якісь кроки. З урахуванням ситуації останніх тижнів завдання не стало легшим. Але з нашої точки зору, це (зустріч) тим більше потрібно», - сказав Маас. Він додав, що саміт не відбувається не з вини Берліна та Парижа.

Дипломат не став прогнозувати, чи можливий Нормандський саміт ще за час перебування при владі нинішнього уряду ФРН (вибори в Німеччині мають відбутися наприкінці вересня – ред.).

За словами Мааса, Німеччина разом з французькими колегами вважає, що в Нормандському форматі, у якому вони разом працюють з Україною та Росією, треба поговорити «на якомусь рівні» не лише про Мінські домовленості, але й про актуальний розвиток подій.

Нинішній розвиток ситуації на сході України глава німецького МЗС оцінив як «насправді позитивний». Він «відчуває надзвичайну радість і полегшення» від того, що ситуація поблизу російсько-українського кордону стає менш напруженою. Маас вважає, що відведення російських військ від українського кордону є важливою передумовою для того, щоб напруження, яке спостерігалося останніми тижнями, «потроху зменшувалося». Втім, підкреслив він, цей розвиток має бути «стійким».

«Але конфлікт, який лежить в основі, який відбувається на сході України, не вирішено. Доти, доки цей конфлікт не врегульований, ескалація може статися коли завгодно та дуже швидко», - застеріг він. Тому, підкреслив міністр, Берлін зацікавлений у реалізації Мінських домовленостей обома сторонами – Києвом і Москвою.

Німецький міністр позитивно оцінив те, що держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі G7 в Лондоні на початку цього тижня знову підтвердив, що США підтримує роботу в Нормандському форматі, а також сьогоднішній візит Блінкена до України. В цьому контексті Маас назвав також важливою майбутню зустріч президентів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна. На переконання Мааса, США мають говорити «чіткою мовою» з Росією, але бути готовими до діалогу.

Відповідаючи на запитання щодо розходження думок Берліна та Вашингтона щодо проєкту газопроводу «Північний потік 2», Маас визнав, що це – «одна з тем, по якій США і ФРН мають різні позиції і будуть і надалі мати різні позиції», але в інших питаннях відбувається «дуже-дуже інтенсивне співробітництво».

Як повідомлялося, останній саміт у Нормандському форматі відбувся в грудні 2019 року в Парижі. Наступний планувався на квітень року 2020 року в Берліні, але так і не відбувся. Регулярні переговори в рамках формату проходять на рівні політичних радників, які плануються і в травні.