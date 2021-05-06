Позачергового засідання підгрупи з безпеки ТКГ не буде – Гармаш

Позачергового засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи не буде.

Про це заявив представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш в ефірі каналу "Україна 24", повідомляє Укрінформ.

"На жаль, майже кожен день гинуть бійці, і ця ситуація, на жаль, "нормальна", коли режим тиші не дотримується. Не знаю, чи розглядається варіант скликання підгрупи з безпеки, але сумніваюся, що російська сторона піде на такий крок", — сказав він.

За словами Гармаша, на зустрічі не зміг би бути присутнім і представник ОБСЄ.

"Знову ж, місія ОБСЄ, яка організовує цю роботу, — посол Чевік, наприклад, на останньому засіданні ТКГ попередив, що його не буде в Україні, він буде пересуватися в період до 18 травня, поки у нас буде чергова зустріч ТКГ. Думаю, навряд чи буде скликатися або висловлюватися Україною пропозиція скликати позачергову підгрупу з безпеки", — сказав він.

Як повідомлялося, раніше речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович наголошував, що попередніх домовленостей щодо проведення засідання Тристоронньої контактної групи для укладення "великоднього перемир’я" також не було.