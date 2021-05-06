ЦВК шукає рішення, як встановити результати довиборів на Прикарпатті

ЦВК шукає найоптимальніші дії та рішення, які можна вжити для встановлення достовірних результатів проміжних виборів народного депутата в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область).

Про це йдеться у заяві ЦВК, повідомляє Укрінформ.

“На сьогодні виникла екстраординарна ситуація, за якої однозначного юридичного виходу немає, тому Центральна виборча комісія здійснює пошук найоптимальніших дій та рішень, які можуть бути нею вжиті з метою встановлення достовірних результатів виборів у межах її повноважень, визначених Законом України “Про Центральну виборчу комісію” та Законом України “Про вибори народних депутатів України”, з урахуванням судових рішень та пункту 20 частини першої статті 92 Конституції України”, - підкреслили у ЦВК.

У комісії нагадали, що Велика палата Верховного суду 1 травня визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів народного депутата в ОВО № 87, а також визнала протиправним і скасувала протокол ЦВК від 22 квітня про результати проміжних виборів у 87-му окрузі.

Водночас, за даними комісії, суд відмовив позивачу в задоволенні інших позовних вимог у справі, зокрема щодо зобовʼязання ЦВК продовжити дії із встановлення результатів виборів в ОВО № 8 та прийняти рішення Комісії, яким зобовʼязати відповідну окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування шляхом складення протоколу з поміткою “Уточнений” про підсумки голосування з урахуванням відомостей про підрахунок голосів виборців, зазначених у протоколах ДВК на окремих виборчих дільницях.

Повідомляється, що Велика палата ВСУ звернула увагу на те, що відсутність (втрата) 504 виборчих бюлетенів за одного кандидата в народні депутати України за наявності встановленої виборчими комісіями кількості поданих голосів за кожного кандидата в народні депутати впливає на встановлення результатів виборів у 87-му окрузі.

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“З огляду на виявлену різницю між кількістю голосів, поданих за двох кандидатів у народні депутати України, а також на кількість бюлетенів, щодо якої встановлено невідповідність, можливість установлення того, хто з кандидатів набрав найбільшу кількість голосів, викликає обґрунтований сумнів” - розповіли в ЦВК про рішення ВСУ.

Також Велика палата ВСУ зазначила, що у цій справі йдеться не лише про передбачуване порушення прав скаржника, але й на більш загальному рівні про виконання державою її позитивного обовʼязку щодо проведення вільних і чесних виборів, передбаченого статтею 3 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Суд зауважив, що попри відсутність законодавчих підстав, беручи до уваги, зокрема, принцип верховенства права, ЦВК повинна була вжити заходів реагування з метою достовірного встановлення результатів виборів у ситуації, яка склалася, а не лише застосовувати положення закону.

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У ЦВК додали, що, на думку Великої палати ВСУ, комісія має повноваження, передбачені законом “Про Центральну виборчу комісію”, за змістом яких вона може забезпечити гарантію встановлення результатів волевиявлення виборців.

Як повідомляв Укрінформ, Центральна виборча комісія 5 травня встановила відсутність правових підстав для реєстрації кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка народним депутатом за результатами проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) у зв'язку з рішенням Верховного суду.

28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі. Там балотувались 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Тим часом поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87.

5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

22 квітня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка.

Велика палата Верховного суду 1 травня скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах у ВР.