Загроза ескалації на сході України залишається – депутат

На сході України зберігається загроза загострення ситуації попри те, що Росія почала відведення своїх військ від українського кордону.

Як передає Укрінформ, про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України Дмитро Лубінець у програмі «Официальный разговор» телеканалу «Дом».

«Відводиться насамперед так звана жива сила, тобто військовослужбовці. Але наступальне озброєння - танки, самохідні артилерійські установки - залишаються поряд із нашими кордонами. Тому, з одного боку, ескалації на даний момент немає, але всі передумови для можливої ескалації є», - сказав він.

Також на сході залишається проблема замінування територій.

«Кожен день виявляють нові боєприпаси, розміновують їх. Але проблема в тому, що в 2014-2015 роках, коли з двох сторін лінії зіткнення масово мінували поля, ніхто не робив карт мінних полів, цієї інформації немає. Тому їх можуть знаходити діти, як це було на окупованій території за 14 км від лінії зіткнення», - додав Лубінець.

Як повідомляв Укрінформ, протягом минулих тижнів Росія сконцентрувала навколо України та на її окупованих територіях військове угруповання потужністю більше 100 тисяч військовослужбовців, стягнула важке озброєння та розгорнула військові госпіталі. Такий розвиток подів викликав глибоке занепокоєння США, країн ЄС та міжнародного співтовариства.

22 квітня Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але, разом з цим, залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях.

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