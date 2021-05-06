До Ради зараз пройшли б чотири партії, п’ята – на межі

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би політична партія «Слуга народу».

Такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

«Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради України, найбільшу підтримку виборців отримала би політична партія «Слуга народу» (за неї готові віддати свій голос 19% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за яку партію голосуватиме)», – йдеться у повідомленні.

За партію «Європейська солідарність» готові віддати свій голос відповідно 12% і 18% опитаних, за партію «Опозиційна платформа — За життя» — відповідно 11% і 15%, ВО «Батьківщина» — відповідно 8% і 11%, партію «Сила і честь» — відповідно 4% і 6%, партію «Українська стратегія Гройсмана» — відповідно 2% і 3%, партію «Голос» — відповідно 2% і 3%, Радикальну партію Олега Ляшка — відповідно 2% і 2,5%, ВО «Свобода» — відповідно 2% і 2%, «Партію Шарія» — відповідно 2% і 2%, партію «Громадянська позиція» — відповідно 1% і 2%, партію «Опозиційний блок» — відповідно 1% і 1%, партію «УДАР Віталія Кличка» — відповідно 1% і 1%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року, якби вибори до Верховної Ради України відбувалися в другій половині квітня, то найбільшу підтримку здобула би партія «Слуга народу», яку підтримали 14,5% серед усіх респондентів, що становить 21,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився зі своїм вибором.

На другому місці – «Європейська солідарність», яку підтримують 12% серед усіх респондентів і 17,7% серед тих, хто визначився з вибором. Третє-четверте місця ділять «ОПЗЖ» (8,3% і 12,2%) та «Батьківщина» (7% і 10,2%) (різниця в підтримці цих двох партій – у межах статистичної похибки). Подолала би прохідний бар’єр також партія «Сила і Честь» (5,2% і 7,6%).