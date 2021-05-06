Якби вибори Президента пройшли найближчим часом, переміг би Зеленський

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би чинний глава держави Володимир Зеленський, він же перемагає потенційних суперників у другому турі виборів.

Такими є результати дослідження, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року, передає Укрінформ.

«Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (20% усіх опитаних або 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)», – йдеться у повідомленні.

За п’ятого президента, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка мають намір проголосувати відповідно 12,5% і 18% опитаних, за співголову парламентської фракції ОПЗЖ Юрія Бойка — відповідно 11% і 14,5%, за лідера партії «ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — відповідно 4% і 6%, за експрем’єра Володимира Гройсмана — відповідно 2% і 3%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка — відповідно 2% і 3%, за Голову Верховної Ради Дмитра Разумкова — відповідно 2% і 2%, за лідера партії «Громадянська позиція» Анатолія Гриценка — відповідно 2% і 2%, за голову секретаріату ВО «Свобода» Руслана Кошулинського — відповідно 1% і 2%, за мера Києва Віталія Кличка — відповідно 1% і 1%, за колишнього народного депутата з фракції «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула — відповідно 1% і 1%.

Згідно з даними дослідження, Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком отримав би 32% голосів усіх опитаних або 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, Порошенко — відповідно 20% і 39,5%.

У випадку виходу до другого туру Зеленського і Бойка за Зеленського проголосували би 36% усіх опитаних або 71% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме, за Бойка — відповідно 15,5% і 29%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2021 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Як повідомляв Укрінформ, згідно з даними опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) 16-22 квітня 2021 року, якби вибори до Президента України відбувалися в другій половині квітня, то найбільшу підтримку здобув би чинний глава держави Володимир Зеленський, якого підтримують 31,4% українців, що збираються голосувати і визначилися з вибором.