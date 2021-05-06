Блінкен зустрівся з Порошенком

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся вранці у Києві з п'ятим президентом України, лідером партії "Європейська солідарність" Петром Порошенком.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба "Євросолідарності".

"П’ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зустрівся із державним секретарем США Ентоні Блінкеном та заступницею держсекретаря США з політичних питань Вікторією Нуланд, які перебувають у Києві", - йдеться у повідомленні.

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