Штати порушували питання України на кожній зустрічі саміту G7 – Держдеп

Державний секретар США Ентоні Блінкен обговорював українське питання на кожній двосторонній зустрічі, які відбулися на полях засідання G7 у Великій Британії.

Про це повідомив у вівторок офіційний представник Держдепартаменту США під час розмови з журналістами, які подорожують з американською делегацією, передає Укрінформ із посиланням на Держдеп.

«На кожній двосторонній зустрічі ми проходили різними підтемами – Україною, наприклад, де ми всі погодилися й висловили солідарність з Україною на тлі російської агресії, що є зовнішньою загрозою, яка постала перед ними; а також внутрішньої агресії, де вони (українці – ред.) мають справу з корупцією та проблемами подальшого просування у процесі реформ»,- зауважив представник Держдепу.

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Він підкреслив, що представники всіх країн, з якими проводились зустрічі, погоджуються з цими меседжами, тож держсекретар США Ентоні Блінкен матиме змогу передати це Президентові Зеленському під час візиту до Києва.

Крім того, за словами чиновника, обговорювалося й питання щодо Росії, зокрема і в контексті її агресії проти України, у тому числі під час самого саміту G7. З одного боку, підкреслив представник адміністрації, США не прагнуть ескалації з РФ, а з іншого, всі партнери й союзники підтримали реакцію Сполучених Штатів на російські дії.

Як повідомляв Укрінформ, 3-4 травня держсекретар США Ентоні Блінкен перебував з візитом у Великій Британії, де взяв участь у засіданні G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств, а також провів низку двосторонніх зустрічей з колегами. У середу, 5 травня, глава Держдепартаменту США розпочинає візит до Києва.