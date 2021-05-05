Держсекретар США і глава МЗС Франції обговорили дії Росії в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан обговорили українське питання на полях зустрічі керівників зовнішньополітичних відомств країн G7 у Лондоні.

Як передає Укрінформ, про це Блінкен написав у Твіттері.

«Приємно зустрітися з міністром закордонних справ Франції на полях G7… Ми також уважно спостерігаємо за діями Росії в Україні, - зазначив він.

За словами Блінкена, сторони обговорили питання стабільності та демократії в Чаді після смерті президента Ідріса Дебі, співпрацю з Ліваном та Камеруном.

Раніше на сайті Держдепу повідомлялося з посиланням на речника Неда Прайса, що Блінкен та Ле Дріан «підтвердили непохитну підтримку суверенітету України з боку США і Франції й погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України».

5 травня державний секретар США прибуває в Україну з дводенним офіційним візитом.