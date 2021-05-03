Зеленський завершив візит до Варшави

Президент України Володимир Зеленський завершив візит до Польщі.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у посольстві України в РП.

“Президент завершив візит і вилетів в Україну”,- зазначили у диппредставництві.

Як повідомлялося, глава Української держави разом з президентами Польщі, Литви, Латвії та Естонії у понеділок у Варшаві взяв участь у відзначенні 230-річчя ухвалення першої Конституції Речі Посполитої.

Президенти п’яти країн підписали спільну декларацію, в якій підкреслили, що солідарність народів в умовах сучасних загроз для безпеки є одним з наріжних каменів миру, стабільності, розвитку і добробуту.

Крім того, Україна і Польща підписали декларацію про європейське майбутнє України.

Фото: Jakub Szymczuk, KPRP