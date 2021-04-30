Блінкен у Києві обговорить із Зеленським російську агресію - Держдеп

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен в ході робочого візиту до України 5-6 травня зустрінеться з Президентом Володимиром Зеленським, зокрема, для обговорення російської агресії.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві речника американського відомства Неда Прайса.

«Держсекретар відправиться до Києва, Україна, 5-6 травня, де зустрінеться з Президентом Зеленським, главою МЗС Кулебою, іншими урядовцями та представниками українського громадянського суспільства щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі триваючої агресії Росії», - йдеться у заяві.

У відомстві також додали, що Блінкен сприятиме подальшому прогресу в реалізації порядку денного щодо інституційних реформ в Україні, особливо в боротьбі з корупцією, що є ключем до забезпечення демократичних інститутів, економічного процвітання та євроатлантичного майбутнього України.

Зазначається, що під час свого візиту до Європи держсекретар також візьме участь у саміт глав МЗС країн-членів Великої сімки, що відбудеться у Великій Британії з 3 по 5 травня.

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що відвідає Україну з візитом наступного тижня.

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