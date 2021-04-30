Разумков підписав «молодіжний» закон

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон «Про основні засади молодіжної політики».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Апарату ВРУ.

Закон визначає мету, завдання, основні засади, напрями та механізми реалізації молодіжної політики в Україні. Згідно з ухваленим документом, визначаються гарантії участі молоді в формуванні та реалізації молодіжної політики, особливості організаційних і правових засад утворення та діяльності молодіжних, дитячих громадських об'єднань.

Документом встановлюється особливі гарантії молоді в сфері зайнятості та підприємництва. Зокрема, держава забезпечує працездатній молоді надання першого робочого місця на строк не менше двох років після закінчення або припинення навчання в закладах загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової передвищої і вищої освіти, завершення професійної підготовки і перепідготовки, після звільнення із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби.

Окрім цього, закон урегульовує питання діяльності Українського молодіжного фонду. Так, його діяльність стимулюватиме розробку і впровадження сучасних проєктів у сфері молодіжної політики. Також документом передбачається створення розгалуженої мережі молодіжних центрів.

Закон передано на підпис Президенту України.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 27 квітня ухвалила відповідний закон щодо реалізації молодіжної політики (№ 3718).