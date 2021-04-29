Разумков не бачить підстав для розпуску Верховної Ради

Разумков не бачить підстав для розпуску Верховної Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, оскільки у поточному скликанні ВР не було такого, щоб Рада не збиралася на заплановані засідання більше 30 днів.

Про це спікер сказав на брифінгу у Верховній Раді в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

"У Верховній Раді України дев'ятого скликання жодного разу не було такого, щоб вона не збиралася на заплановані засідання. І ми, коли йшли, проговорювали це з усіма депутатськими фракціями і групами, це рішення Конституційного Суду (яке передбачає розпуск парламенту у разі, якщо він протягом сесії не збирається на засідання більше 30-ти днів - ред.) . І об'єктивно - сьогодні такого випадку і бути не може. Тому, якщо чесно, я не бачу цих підстав, і навряд чи можна йти якось врозріз із рішеннями Конституції, Конституційного суду", - зазначив Разумков.

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Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді" сказав, до станом на сьогодні у Президента є одна формальна підстава для розпуску Верховної Ради - в період з грудня по січень Верховна Рада не збиралася більше 30 днів.

Водночас, перший віцеспікер додав, що не знає, чи буде таке право використано Президентом чи ні. При цьому Стефанчук уточнив, що з ним розмови про розпуск ВР не йшли, і він не був присутнім при таких розмовах.

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