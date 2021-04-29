Разумков не бачить підстав для розпуску Верховної Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що наразі немає підстав для розпуску парламенту, оскільки у поточному скликанні ВР не було такого, щоб Рада не збиралася на заплановані засідання більше 30 днів.

Про це спікер сказав на брифінгу у Верховній Раді в четвер, передає кореспондент Укрінформу.

"У Верховній Раді України дев'ятого скликання жодного разу не було такого, щоб вона не збиралася на заплановані засідання. І ми, коли йшли, проговорювали це з усіма депутатськими фракціями і групами, це рішення Конституційного Суду (яке передбачає розпуск парламенту у разі, якщо він протягом сесії не збирається на засідання більше 30-ти днів - ред.) . І об'єктивно - сьогодні такого випадку і бути не може. Тому, якщо чесно, я не бачу цих підстав, і навряд чи можна йти якось врозріз із рішеннями Конституції, Конституційного суду", - зазначив Разумков.

Як повідомлялося, перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Українській правді" сказав, до станом на сьогодні у Президента є одна формальна підстава для розпуску Верховної Ради - в період з грудня по січень Верховна Рада не збиралася більше 30 днів.

Водночас, перший віцеспікер додав, що не знає, чи буде таке право використано Президентом чи ні. При цьому Стефанчук уточнив, що з ним розмови про розпуск ВР не йшли, і він не був присутнім при таких розмовах.