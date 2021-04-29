У гібридній війні Росії проти України чітко простежується нова тактика - Гармаш

У гібридній війні проти України Росія нав'язує, що суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту - це головний чинник досягнення миру на сході України.

Як передає Укрінформ, про це заявив представник Окремих районів Донецької області України в ТКГ журналіст Сергій Гармаш 29 квітня на своїй сторінці в Фейсбуці.

«Чітко простежується нова тактика в гібридній війні Росії проти України. Вона полягає у розмиванні в українському суспільстві тих самих «червоних ліній», які визначені президентом і громадянським суспільством, по Донбасу. В першу чергу - найбільш небажаної для Москви «червоної лінії» Києва - суб'єктивізації ОРДЛО. Впровадження в свідомість українців наративу, що суб'єктивізація ОРДЛО як сторони конфлікту - це головний чинник досягнення миру на Донбасі. Не гроші, зброя і «відпускники» Росії - причина війни, а «бюрократична казуїстика», - як вони це називають, - всього лише невизнання факту громадянської війни... – «Суща дрібниця» в обмін на «мирне життя» в рабстві «русского мира»...», - написав Гармаш.

Він зазначив, що, напевно, в Кремлі вирішили, що зможуть переконати Президента України Володимира Зеленського зняти цю «червону лінію», якщо вона перестане бути червоною для українського суспільства. А щоб вона перестала бути червоною в суспільстві, українцям сьогодні масовано закидають думку, що ця червона лінія - і є головна проблема на шляху України до «миру».

«І тут у справу йдуть привабливі пропозиції, на кшталт тієї, яка прозвучала вчора на ТКГ: підпишіть заяву «про координаційний механізм...» від імені України і ОРДЛО - і буде вам перемир'я. Не погодилися ми визнавати стороною конфлікту замість Росії - ОРДЛО, тоді з'являється заява Гризлова: «Фактично заради дотримання надуманих червоних ліній, які прямо суперечать Мінським угодами, Київ приносить в жертву безпеку і життя людей на південному сході України». Досить чіткий посил Москви: або визнання суб'єктності ОРДЛО, або «життя людей», - пояснив Гармаш.

Він нагадав, що буквально під час засідання ТКГ, де обговорювалося це питання, Родіон Мірошник, представник ОРЛО в політичній рабгрупі, який живе у Москві, «раптом» публікує дані українського соціологічного інституту, які показують, що «червона лінія» Зеленського зовсім не «червона» для його виборців. Цей представник з Москви в своєму Телеграм-каналі заявляє: «КМІС порахував: 54,5% - вважають, що Зеленський заради миру повинен провести особисту зустріч з представниками республік Донбасу, 24,7% - проти і 20,8% - не змогли відповісти».

Гармаш вважає, що все робиться навмисно й одночасно для досягнення Росією своїх політичних цілей у цій гібридній війні - нав'язати свою лінію думки жителям України.

«Найжахливіше - боюся, що наше суспільство дійсно може «схавати» це. Соціологи звичайно брешуть, але все ж 300 років московського рабства за 30 років незалежності нам видавити з себе, схоже, не вийшло. І те, що ми під час війни постійно говоримо про мир, але зовсім (!) не говоримо про перемогу... Те, що готові проміняти свободу на комфорт... Можливо, ми просто не готові до свободи? Чи не гідні її? Але тоді заради чого всі ці жертви: ця "сотня" Майдану, ці десятки тисяч Донбасу - всі вони загинули за що? За перемир'я? Принаймні, вони загинули вільними людьми...», - ділиться своїми побоюваннями Гармаш.