Реформа прокуратури: Венедіктова закликала депутатів натиснути «зелену кнопку»

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала Верховну Раду України підтримати законопроєкти щодо реформи прокуратури.

Як передає Укрінформ, про це вона написала у Фейсбуці.

«Захистимо результати реформи прокуратури. Прошу народних обранців підтримати законопроєкти №5157 та №5158 – це запорука продовження розвитку інституції та гарантія справедливості. Сьогодні вони будуть на розгляді парламенту. Всі ми разом голосували за закон про першочергові заходи з реформи органів прокуратури. Я теж тиснула зелену кнопку заради змін, які зараз втілюю вже на посаді генпрокурора. Однак слід визнати, що на початковому етапі ми врахували не все і маємо це спільно виправити», - наголосила вона.

Венедіктова пояснила, що з 1 вересня припиняють дію «тимчасові положення прийнятого нами закону, а відтак – припиняють роботу і кадрові комісії як органи для забезпечення проведення атестації прокурорів. Що це значить на практиці? В прокуратуру можуть повернутись ті, хто на атестацію взагалі не ходив, а це більше 2 тис. осіб. Відносно 7746 прокурорів, які подолали три складні етапи, це буде абсолютно нечесно».

«Законопроєктом №5157 пропонується передбачити постійну дію цих комісій і обов’язковість проходження атестації для зайняття посад прокурорів, у тому числі у разі поновлення на посадах за рішеннями судів. Також документ передбачає дуже важливі для нас механізми скликання та проведення всеукраїнської конференції прокурорів, а також з’їзду представників вищих юридичних навчальних закладів та наукових установ і призначення членів Ради прокурорів України та членів дисциплінарного органу.

Проєкт закону № 5158 спрощує вимоги до кандидатів на посаду прокурора окружної прокуратури та оптимізує порядок їх добору. Як це працюватиме? Дворічний стаж роботи в галузі права більше не буде обов’язковою вимогою до кандидатів. Такий досвід можна буде здобути, працюючи безпосередньо в прокуратурі стажистом. Скоротяться терміни спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора, а стадії стане дві: теоретична у Тренінговому центрі прокурорів України та практична на посаді прокурора-стажиста», - зауважила генпрокурор.

За словами Венедіктової, наразі в органах прокуратури понад 2 тис. вакансій, «тому більш проста і динамічна процедура дозволить оперативніше наповнити інституцію кадрами. До того ж, відкриє дорогу в органи прокуратури випускникам вишів».

Генпрокурор подякувала за підтримку ініціатив Президенту, Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, міжнародним партнерам та висловила сподіванняя, що парламентарії своїми голосами «допоможуть будувати ефективну, професійну, незалежну прокуратуру».

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 29 квітня, крім чергового пленарного засідання, відбудуться два позачергові. Порядок денний передбачає розгляд у першому читанні проєктів законів №5157 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві і перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" щодо окремих аспектів дії перехідних положень" і №5158 "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення добору та підготовки прокурорів".