Арахамія прогнозує, що вистачить голосів для призначення Галущенка міністром енергетики

Голова фракції “Слуга народу” у Верховній Раді Давид Арахамія прогнозує, що Раді вистачить голосів для призначення віцепрезидента НАЕК «Енергоатом» Германа Галущенка міністром енергетики.

Про це він сказав журналістам у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я позитивно оцінюю кандидатуру пана Германа. Він зустрічався з фракцією "Слуга народу" і був нею погоджений. Зустрічався також з фракціями "ОПЗЖ" та "Батьківщина". Просто зараз тривають дві зустрічі з перервою у десять хвилин із депутатськими групами "За майбутнє" та "Довіра". Після цих зустрічей виносимо питання в зал. У мене є відчуття, що десь 245 голосів за його кандидатуру буде", – сказав Арахамія.

Як повідомлялося, Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав кандидатуру Германа Галущенка на посаду міністра енергетики.

Герман Галущенко з травня 2020 року є віцепрезидентом НАЕК «Енергоатом». У 2013-2014 роках він вже працював у цій компанії на посаді виконавчого директора з правового забезпечення.

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Також Галущенко працював в органах прокуратури, Міністерстві закордонних справ. Крім того, він обіймав посади заступника керівника департаменту Секретаріату (Адміністрації) Президента України, директора департаменту судової роботи Міністерства юстиції.

Для результативного голосування в Раді необхідно не менше 226 голосів депутатів.