Байден під час зустрічі з Путіним обговорюватиме Україну — Білий дім

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним має намір обговорити питання суверенітету і територіальної цілісності України.

Як передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку, про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв’ю телеканалу MSNBC.

«Джо Байден людина слова, - сказав Салліван. - Він сказав, що відповість на шкідливі дії Росії. І він це зробив. Він також сказав, що не прагнув до деескалації, він хотів стабільних відносин. І тому запропонував можливість сісти цього літа з Володимиром Путіним і третьою країною, щоб обговорити весь спектр питань в наших відносинах, включаючи суверенітет і територіальну цілісність України».

За словами Саллівана, Байден має намір «довести справу до кінця».

«Якщо ми зможемо визначити дату і місце, це спрацює», - додав він. Він також сказав, що не вдаватиметься в гіпотези про те, що може статися, якщо Росія нападе на Україну.

«Я просто скажу, - зазначив він, - що президент безпосередньо спілкувався з президентом Путіним і висловив свою стурбованість з приводу нарощування російської військової потужності».

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Джо Байдена зайняла жорстку позицію відносно Росії, звинувативши її у втручанні в американські вибори; масштабній хакерській атаці через програмне забезпечення SolarWinds; застосуванні забороненої хімічної зброї; вербуванні талібів в Афганістані з метою вбивства військових США та союзних країн. Крім того, офіційний Вашингтон твердо виступив на підтримку України в умовах останньої ескалації з боку РФ.

У цьому зв’язку 13 квітня глава Білого дому Джо Байден запропонував Володимиру Путіну провести зустріч влітку в Європі, щоби обговорити всі питання, які викликають занепокоєння у Сполучених Штатів.