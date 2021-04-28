Українська делегація ПАРЄ відреагувала на санкції проти Гончаренка

Постійна делегація Верховної Ради у ПАРЄ оприлюднила заяву щодо позбавлення депутата Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці та висловила "глибоке розчарування" щодо цього рішення.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву на сторінці делегації у Facebook.

“Ми, члени Постійної делегації Верховної Ради України у Парламентській Асамблеї Ради Європи, висловлюємо глибоке розчарування щодо рішення Комітету з питань Правил процедури, імунітетів та інституційних справ Парламентської Асамблеї Ради Європи щодо позбавлення члена Постійної делегації Олексія Гончаренка права виступу на 3 місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого”, - йдеться у заяві.

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Представники української делегації запевнили у своїй прихильності слідуванню принципам і цінностям Ради Європи.

“Втім, ми вважаємо причину такого рішення щонайменще - дискусійною, а наслідки такого безпрецедентного рішення - небезпечними, з точки зору свободи висловлювання та свободи слова в ПАРЄ, особливо, зважаючи на той факт, що відповідне рішення стосується висловлювань делегата у соціальних мережах, а не під час його публічного виступу в Асамблеї”, - сказано у заяві.

“Разом з тим, Асамблея не має залишатись осторонь усіх випадків порушень статутних зобов'язань держав-членів, а також регламентних процедур, які є обов'язковими для усіх членів Асамблеї, незалежно від країни, членами делегації якої вони є”, - йдеться у документі.

Українська делегація закликає керівництво ПАРЄ заохочувати, а також просувати позитивний імідж Асамблеї як органу, що захищає основоположні цінності Ради Європи: верховенство права, демократію та права людини.

“Сподіваємося, що Парламентська Асамблея Ради Європи у своїй діяльності буде рішуче боротися з подвійними стандартами”, - мовиться у заяві.

Нагадаємо: 27 квітня українського делегата в Парламентській асамблеї Ради Європи Олексія Гончаренка позбавили права слова на три місяці на підставі листа голови російської делегації Петра Толстого.

Регламентний комітет ПАРЄ також отримав ще дві скарги на Гончаренка, вже від самого президента ПАРЄ Дамса. Одна з них стосується виступу депутата, під час якого він продемонстрував український прапор, прострілений в ході бойових дій на Донбасі. Друга – питання до канцлерки Німеччини Ангели Меркель щодо того, чи вважає вона російського президента Володимира Путіна "вбивцею".