Україна відмежувалася від голосування в ООН за співпрацю з ОДКБ

Україна відмежувалася від участі в консенсусному голосуванні за резолюцію ООН про співпрацю з Організацією Договору про колективну безпеку, до якої входять Росія, Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.

Про це передає кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

«Сьогодні дуже сумний день для міжнародного права та міжнародних відносин, - ідеться в заяві, яку в середу виголосив на засіданні Генеральної Асамблеї ООН перший секретар Постійного представництва України при ООН Володимир Мялковський. - Сьогодні Організація Об'єднаних Націй, створена для підтримки міжнародного миру та безпеки й розвитку дружніх відносин між державами, має намір підтримати співпрацю з агресивним військовим блоком під проводом Росії – Організацією Договору про колективну безпеку».

Ця організація, ідеться в заяві, стала яскравим прикладом російських інструментів деструктивної політики, що використовуються в регіоні, і «не вжила адекватних заходів для реагування на повномасштабну агресію Росії проти України та Грузії, зробивши таким чином свій внесок в імперіалістичні цілі та пріоритети Росії».

«Сумно нагадувати про це сьогодні, - указано в заяві, - після провокаційного нарощування військових сил на українських кордонах, останніх незаконних обмежень Росією вільного плавання в Чорному морі, а також агресивних дій щодо деяких членів ЄС».

Як пояснив у коментарі Укрінформу Мялковський, ГА ООН двічі на рік традиційно ухвалює резолюції про співпрацю з різними міжнародними організаціями, резолюція щодо ОДКБ – одна з них. Україна не бере участі в консенсусному ухваленні цього документа і проголосувала б проти, якби проводилося звичайне голосування.

Нагадаємо: ОДКБ – військово-політична організація, створена Росією 1992 року як інструмент реалізації російської зовнішньої політики та засіб впливу Росії на пострадянському просторі.

Фото: Victor J. Blue/Bloomberg