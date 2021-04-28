Американський генерал каже, що наступу РФ на Україну найближчим часом не очікується

Після кількох тижнів ескалації з російського боку навколо України Сполучені Штати спостерігають зниження напруженості та не прогнозують «драматичного» розвитку подій і можливого наступу РФ у найближчій перспективі.

Таку оцінку озвучив у середу під час онлайн-зустрічі, організованої Інститутом Маккейна, голова Комітету начальників штабів збройних сил США генерал Марк Міллі, передає Укрінформ.

«Ми спостерігали за нарощуванням сил (з російського боку – ред.) упродовж останніх кількох тижнів – за близько чотири-п’ять тижнів (Росія – ред.) приблизно вдвічі збільшила чисельність своїх сухопутних військ та інших засобів поблизу України», - зауважив генерал.

Він підкреслив, що це викликало «велике занепокоєння», проблема обговорювалася на рівні уряду й військового командування у Вашингтоні. «Ми стурбовані цим і відстежуємо ситуацію»,- підкреслив Міллі.

Водночас, додав він, частина російських сил і засобів впродовж останніх днів почала відводитися. «Напруга знижується, і це гарна новина. Ми продовжимо дуже пильно стежити за цим. Зараз ми не очікуємо нічого драматичного або загрозливого в найближчій перспективі», - зауважив голова Комітету начальників штабів американських сил.

Генерал також зазначив, що пояснення РФ концентрації військових сил на кордоні з Україною проведенням навчань не переконливе. На його думку, такі дії РФ можуть бути спробою залякування або впливу на ситуацію всередині України, або ж перевіркою реакції Заходу й безпосередньо нової адміністрації США.

І хоча Україна не є членом НАТО, Сполучені Штати продовжать стояти на її боці на тлі російської агресії, підкреслив генерал. «Ми й надалі підтримуватимемо Україну дипломатично, економічно, військовою допомогою, консультаціями, нелетальною та деякою летальною підтримкою, і я думаю, що НАТО робитиме так само», - зауважив Міллі.

Як повідомляв Укрінформ, США займають послідовну позицію на підтримку України з початку нових проявів ескалації з російського боку, а також скупчення сил РФ на українському кордоні і в Криму.