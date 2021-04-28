Найсуворіше ЗМІ каратимуть за порушення, пов'язані зі збройною агресією – Потураєв

Законопроєкт «Про медіа», доопрацювання якого завершується, передбачатиме застосування найсуворіших санкцій проти медіа за порушення положень розділу щодо обмежень, пов'язаних зі збройною агресією.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв.

«Так, дійсно за порушення дев’ятого розділу («Обмеження, пов’язані зі збройною агресією», – ред.) будуть вводитися найсуворіші санкції – позбавлення ліцензій, реєстрацій, припинення діяльності. Тут ніяких компромісів бути не може. Навіть якби не було цього загострення, яке Росія влаштувала зараз, це все одно не скасовує факту, що вони продовжують вести проти нас війну – як відкриту, так і гібридну, в тому числі – інформаційну», - сказав Потураєв.

Водночас, за словами депутата, певні норми були лібералізовані. «Ця лібералізація стосується й онлайн-медіа. Зробили більш гнучкою санкційну систему, яку може застосовувати регулятор. Частину порушень перевели виключно під штрафи. Є певні новели, які носять технічний характер», - зазначив очільник комітету.

Потураєв розповів, що крім розділу 9, 12 пунктів обмежень для ЗМІ містить стаття 36 законопроєкту «Про медіа». Там ідеться про недопустимість мови ненависті та дискримінації.

Також у законопроєкті враховано жорстку європейську вимогу – окремий розділ щодо захисту прав дітей.

Як повідомлялося, законопроєкт «Про медіа» №2693д після доопрацювання було зареєстровано у Верховній Раді ще 2 липня 2020 року. Однак через критику та відсутність підтримки в лавах монобільшості ініціатива тоді не була внесена до сесійної зали.