«Батьківщина» визначатиметься з підтримкою Галущенка в день голосування
Про це повідомила лідерка фракції Юлія Тимошенко у Фейсбуці, передає Укрінформ.
"Рішення щодо підтримки Германа Галущенка "Батьківщина" ухвалюватиме безпосередньо перед голосуванням", - написала Тимошенко.
За її словами, фракція провела зустріч з кандидатом на посаду у перерві пленарного засідання в середу.
Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на 29 квітня позачергового пленарного засідання, де, серед іншого, депутати мають розглянути питання про призначення Галущенка на посаду міністра енергетики.
Наразі в.о. міністра є колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, якого призначив Кабмін 21 грудня 2020 року.
У Верховній Раді двічі голосували за призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики, однак жодного разу рішення не отримало необхідної кількості голосів депутатів.
Фото: Юлія Тимошенко, Фейсбук