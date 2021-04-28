«Батьківщина» визначатиметься з підтримкою Галущенка в день голосування

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" у Верховній Раді визначатиметься з підтримкою Германа Галущенка на посаду міністра енергетики в день голосування.

Про це повідомила лідерка фракції Юлія Тимошенко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Рішення щодо підтримки Германа Галущенка "Батьківщина" ухвалюватиме безпосередньо перед голосуванням", - написала Тимошенко.

Читайте також: Комітет Ради планує поспілкуватися з кандидатом на посаду міністра енергетики Галущенком

За її словами, фракція провела зустріч з кандидатом на посаду у перерві пленарного засідання в середу.

Як повідомляв Укрінформ, Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання на 29 квітня позачергового пленарного засідання, де, серед іншого, депутати мають розглянути питання про призначення Галущенка на посаду міністра енергетики.

Наразі в.о. міністра є колишній виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко, якого призначив Кабмін 21 грудня 2020 року.

Читайте також: Рада ухвалила закон для завершення земельної реформи

У Верховній Раді двічі голосували за призначення Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики, однак жодного разу рішення не отримало необхідної кількості голосів депутатів.

Фото: Юлія Тимошенко, Фейсбук