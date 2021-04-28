Уряд погодив зміни до закону про Кабмін

Кабінет Міністрів погодив проєкт закону про внесення змін до законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів України», який внесе на розгляд Верховної Ради.

Таке рішення схвалене на черговому засіданні уряду у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроєкту, для посилення ролі міністерств у формуванні політики пропонується визначити на законодавчому рівні уніфіковану структуру їх апарату. Унормування цього питання забезпечить стабільність результатів реформування цих відомств, яке відбулося відповідно до Стратегії реформування державного управління в Україні на період до 2021 року.

Розробники законопроєкту вважають недоцільним збереження пострадянських колегій, які утворюються в усіх міністерствах та інших органах виконавчої влади та фактично є органом колективного керівництва їх діяльністю. Водночас вони вважають можливим утворення тимчасових та постійних консультативно-дорадчих органів у міністерствах та інших центральних органах виконавчої влади для проведення фахових консультацій з питань діяльності відповідних органів.

На переконання авторів законопроєкту, є потреба у перегляді чинної процедури утворення та припинення центральних органів виконавчої влади. Зокрема, у разі припинення органів центральної виконавчої влади через відсутність чітко визначеного механізму правонаступництва виникають питання, пов'язані з передачею майнових зобов'язань органу, що припиняється, а також забезпеченням належного виконання функцій, що передаються іншому органу. Як наслідок, порушується принцип безперервності здійснення владних повноважень, що негативно впливає на ефективність діяльності уряду.

Читайте також: У Кабміні хочуть переселити всі міністерства в одну будівлю

Також пропонується посилити роль Секретаріату КМУ у забезпеченні підтримки уряду щодо координації процесу формування політики та стратегічного планування, у забезпеченні підвищення якості урядових рішень та вдосконалення регламентних процедур діяльності КМУ. Є низка інших змін, які, у разі ухвалення законопроєкту, сприятимуть налагодженню більш ефективної роботи міністерств та інших органів центральної виконавчої влади.

Як повідомляв Укрінформ, міністр КМУ Олег Немчінов 15 березня інформував про те, що Секретаріат Кабміну вже напрацював та розіслав на розгляд зацікавлених сторін законопроєкт щодо змін до закону про Кабмін, аби після відповідного обговорення зробити висновки та згодом винести його на погодження уряду.

У понеділок, 12 квітня, Немчінов повідомив, що цей законопроєкт буде внесений на погодження уряду вже на найближче засідання.

14 квітня проєкт закону про внесення змін до законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про Кабінет Міністрів України» був у порядку денному чергового засідання КМУ, але його не розглядали. 19 квітня урядовець пояснив, що законопроєкт викликав чимало запитань від міністрів, тому було ухвалене рішення відправити його на доопрацювання.