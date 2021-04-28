Рада хвилиною мовчання вшанувала пам'ять жертв операції «Вісла»

Народні депутати вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв операції "Вісла" — примусової депортації українців з їх етнічних земель у Польщі.

Як передає кореспондент Укрінформу, хвилину мовчання оголосив член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Гузь під час виступу з трибуни парламенту.

"Я хотів би, щоб ми зараз хвилиною мовчання вшанували всіх тих українців... яких у 1947 році - а їх було 150 тисяч - переселили з етнічних земель на інші території", - сказав Гузь.

Після цього народні депутати, присутні в залі, підвелися і хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв. Гузь нагадав, що в цей день у 1947 році на території тоді комуністичної Польщі комуністичний польський режим почав операцію "Вісла".

"Не всі в цьому залі знають, не всі українці знають, що 150 тисяч українців.. були виселені з територій, де жили українці тисячу років. Це Холмщина, Лемківщина, Бойківщина, Надсяння, Любачівщина", - зазначив депутат.

Як повідомлялося, 28 квітня 1947 року польська комуністична влада розпочала операцію “Вісла” – примусове виселення понад 140 тисяч українців з їхніх земель на північ та захід країни та розпорошення їх по цих територіях. Етнічна чистка, здійснена за рішенням партійного і державного керівництва СРСР, ПНР та ЧСР, полягала у примусовій депортації українців з їхніх етнічних територій – Лемківщини, Надсяння, Підляшшя і Холмщини – на території у західній та північній частині польської держави, що до 1945 року належали Німеччині, так звані “повернені території”.