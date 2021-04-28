Разумков відкрив Раду, в залі - 193 депутати

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив пленарне засідання парламенту в середу.

У сесійній залі зареєструвалися 193 народні депутати, передає кореспондент Укрінформу.

"Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим", - сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, на засіданні народні депутати продовжать розгляд поправок до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин".

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Станом на 27 квітня народні депутати розглянули 2884 поправки із 3128 до законопроєкту № 2194 щодо дерегуляції у сфері земельних відносин". Загалом розгляд поправок триває у Верховній Раді з 16 березня. Таким чином, депутати не можуть переходити до інших питань на чергових засіданнях, не завершивши розгляд цього законопроєкту.