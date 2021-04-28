Кабмін розгляне надання пільгової іпотеки переселенцям за рахунок гранту від KfW

Кабінет Міністрів у середу, 28 квітня, може врегулювати питання щодо надання пільгових іпотечних кредитів внутрішньо переміщеним особам за рахунок коштів гранту, наданих німецьким банком KfW.

Як передає Укрінформ із посиланням на порядок денний засідання, оприлюднений на Урядовому порталі, ініціював розгляд цього питання віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров вніс на розгляд урядовців питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості.

Міністр юстиції Денис Малюська ініціював розгляд проєкту документа про реалізацію експериментального проєкту щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем в автоматичному режимі.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував міністрам внести зміни до Ліцензійних умов провадження охоронної діяльності.

Також міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт вніс на розгляд зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підготовки та участі національних збірних команд у Паралімпійських і Дефлімпійських іграх.

Крім того, з боку міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка внесено пропозицію про затвердження переліку установ, організацій та підприємств, що перебувають у віданні Національної академії аграрних наук, а також питання про внесення змін до положення про українську частину Спільної міжурядової комісії з питань співробітництва.

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський пропонує затвердити технічний регламент обмеження використання свинцю у лакофарбових матеріалах і сировинних компонентах.

Також Кабмін планує погодити низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до закону про державні нагороди, а також зміни до законів щодо організації діяльності Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади.

Крім того, заплановано погодження проєктів указів Президента про державні стипендії видатним діячам науки, а також дітям журналістів, які загинули у зв’язку з виконанням професійних обов’язків.

Як повідомлялося, KfW (нім. Kreditanstalt für Wiederaufbau - Кредитна установа для відбудови) - німецький державний банк розвитку зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні. Заснований у 1948 році, банк на сьогодні є третім за величиною активів банком ФРН. За дорученням німецького уряду банк фінансує програми розвитку, є одним із провідних банків розвитку у світі, зокрема, активно працює з українською стороною. 80% акцій KfW належать федеральному уряду ФРН, 20% - федеральним землям ФРН.