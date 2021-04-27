Головою Київської облради стала Наталія Гунько

Депутати також переобрали заступників голови облради. Ними стали двоє депутатів облради, які вже були заступниками голови у попередньому скликанні: представник “За майбутнє” Ярослав Добрянський (у попередній каденції представляв “Наш край”) та представниця "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова.

Як повідомлялося, Київська обласна рада проголосувала за відставку Олександра Склярова з посади голови облради.