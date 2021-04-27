Головою Київської облради стала Наталія Гунько
Укрінформ
Депутати Київської обласної ради обрали нову голову - нею стала представниця політичної партії “Слуга народу” Наталія Гунько.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Рух Чесно.
Депутати також переобрали заступників голови облради. Ними стали двоє депутатів облради, які вже були заступниками голови у попередньому скликанні: представник “За майбутнє” Ярослав Добрянський (у попередній каденції представляв “Наш край”) та представниця "Європейської Солідарності" Тетяна Семенова.
Як повідомлялося, Київська обласна рада проголосувала за відставку Олександра Склярова з посади голови облради.