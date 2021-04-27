Довибори в Раду: ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам

13 кандидатів у народні депутати отримали попередження від Центральної виборчої комісії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

"Центральна виборча комісія проаналізувала відомості від ОВК № 50 та № 87 і встановила, що розпорядники поточних рахунків виборчих фондів деяких кандидатів порушили терміни подання до окружних виборчих комісій остаточних фінансових звітів про надходження та використання коштів виборчих фондів", - йдеться у повідомленні.

На підставі виявлених порушень ЦВК оголосила попередження 13 кандидатам у народні депутати України в ОВО № 50 та № 87 на проміжних виборах 28 березня 2021 року за порушення термінів подання остаточних фінансових звітів.

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А саме, кандидатам, зареєстрованим в ОВО № 50 – Головку М.В., Груздєву О.Г., Добші І.А., Дорошенко Л.В., Рибіну В.В., Ровенському А.Є., Тамбулатову О.О. та кандидатам, зареєстрованим в ОВО № 87 – Дереворізу Р.Є., Жолоб М.М., Резешу Й.Й., Шевченку О.Л.(1974 р.н.), Шевченку О.П., Юрченку Ю.І.

Окрім того, ЦВК також затвердила зміни до єдиного кошторису видатків окружної виборчої комісії ОВО № 87 для підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року.

Як повідомлялося, Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в ОВО № 50.