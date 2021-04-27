Разумков закрив друге позачергове засідання Ради

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив друге позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Народні депутати відправили на доопрацювання закон №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" із пропозиціями Президента України.

Парламентарії ухвалили закони №3718 "Про основні засади молодіжної політики", №3085 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи", №3935 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони", №5175 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" щодо запровадження заочного засудження.

У першому читанні депутати ухвалили президентський законопроєкт №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування". Крім цього, у першому читанні парламентарії також ухвалили законопроєкти №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", № 5304 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків", №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії", № 5104 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

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Окрім цього, народні обранці відправили на повторне перше читання проєкт закону №5202 "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 27 квітня, відбулося пленарне засідання Верховної Ради та два позачергових. На пленарному засіданні народні депутати продовжили розгляд поправок до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Загалом було розглянуто 2884 поправки із 3128.

На першому позачерговому засіданні парламентарії відхилили постанову №5299 "Про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері".