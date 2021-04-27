Разумков закрив друге позачергове засідання Ради

Разумков закрив друге позачергове засідання Ради

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков закрив друге позачергове засідання парламенту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Позачергове засідання Верховної Ради України оголошую закритим", - сказав спікер.

Народні депутати відправили на доопрацювання закон №2063 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" із пропозиціями Президента України.

Парламентарії ухвалили закони №3718 "Про основні засади молодіжної політики", №3085 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи", №3935 "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони", №5175 "Про внесення змін до розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо зменшення дефіциту брухту чорних металів на внутрішньому ринку", №2164 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв'язку із здійсненням спеціального досудового розслідування" щодо запровадження заочного засудження.

У першому читанні депутати ухвалили президентський законопроєкт №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування". Крім цього, у першому читанні парламентарії також ухвалили законопроєкти №4212 "Про внесення змін до статті 22 Закону України "Про рекламу" щодо реклами електронних сигарет і рідин, що використовуються в електронних сигаретах", № 5304 про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами", №4236 "Про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків", №5065 "Про фінансові послуги та фінансові компанії", № 5104 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою".

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Окрім цього, народні обранці відправили на повторне перше читання проєкт закону №5202 "Про організації водокористувачів та стимулювання гідротехнічної меліорації земель".

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок, 27 квітня, відбулося пленарне засідання Верховної Ради та два позачергових. На пленарному засіданні народні депутати продовжили розгляд поправок до законопроєкту №2194 "Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин". Загалом було розглянуто 2884 поправки із 3128.

На першому позачерговому засіданні парламентарії відхилили постанову №5299 "Про прийняття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії СОVID-19 і забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради в цій сфері".

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