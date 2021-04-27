Україна від початку війни майже вдвічі скоротила кількість дипломатів у Росії - МЗС

Україна після початку російської військової агресії у 2014 році майже двічі скоротила кількість працівників дипломатичних установи у Росії.

Як передає Укрінформ, про це повідомив державний секретар МЗС Олександр Баньков у інтерв'ю виданню «Главком».

«37 співробітників (працює) в усіх українських дипломатичних установах на території Росії. У 2013 році тільки в нашому посольстві в Російській Федерації у Москві працювало близько 60 людей. Можливо, навіть і більше. Після початку збройної агресії Росії відбулося скорочення кількості дипломатів у РФ майже вдвічі», - сказав Баньков.

Він також поінформував, що в Україні наразі працює 69 скільки російських дипломатів.

За словами Банькова, після початку війни на сході України МЗС, окрім скорочення персоналу, рекомендувало дипломатам вивезти сім’ї, що і було зроблено.

«Зараз немає жорсткого імперативу про те, що не можна родинам українських дипломатів в РФ бути з ними, як це було у 2014 році, але скажу вам відверто, небагато сімей наших співробітників зараз перебувають разом з ними у Росії», - зауважив держсекретар МЗС.

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Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України 27 квітня оголосило консула Генерального консульства Російської Федерації в Одесі небажаною для перебування на території України особою у відповідь на рішення МЗС Росії про видворення співробітника українського посольства у Москві.

19 квітня Україна оголосила про видворення а одного з радників посольства РФ у Києві Євгена Черникова після затримання ФСБ і висилки консула Генерального консульства України Олександра Сосонюка нібито за отримання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.