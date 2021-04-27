Ізоляцію Росії прискорять спроби Кремля внести дисбаланс у ЄС - експерт

Росія поступово прямує до усвідомленої ізоляції від інших, навіть партнерських, держав.

Про це у програмі «На самом деле: Россия» на телеканалі «Дом» заявив політичний експерт Іван Преображенський, передає Укрінформ.

«Дії Росії щодо навіть тих країн, які цілком лояльно готові були з нею взаємодіяти (наприклад, Чехії), призводять до того, що Росія виявляється у дедалі більшій ізоляції. Жодних союзницьких відносин Росія ні з ким не вибудовує. Навіть начебто союзна з нею Білорусь — насправді аж ніяк не союзник, а молодший партнер», — уточнив він.

На думку експерта, Росія розглядає інші країни або як потенційних сателітів, або як можливу загрозу.

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«Ось Росія і дивиться на всіх, хто готовий з нею вступати в партнерські відносини, як на потенційних сателітів. А з тими, кого вона вважає рівними собі за впливом, вона грає в серйозні ігри на протистояння: як ми бачили недавно в ситуації навколо України, яка, зокрема, була пов'язана зі зміною адміністрації в США», — зазначив Преображенський.

Він додав, що ізоляцію Росії від інших держав прискорять і спроби РФ внести дисбаланс у Європейському Союзі, оскільки ЄС як єдине ціле становить для Росії небезпеку.

«Взагалі Росія дивиться на весь світ через бінокль, в якому оптика налаштована тільки винятково на воєнно-оборонні стратегічні питання. Все інше давно пішло на другий план», — підсумував Преображенський.

Як повідомлялося, в останні тижні триває дипломатична війна між Росією та країнами Заходу. Зокрема, російських дипломатів за дії, які суперечать дипломатичному статусу, упродовж останніх днів видворили США, Чехія, Польща, Словаччина, Литва, Латвія, Естонія. Росія відповідає дзеркальними кроками, оголошуючи персонами нон ґрата дипломатів з цих країн.