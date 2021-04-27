МЗС України та Куби обговорили співпрацю двох країн

У МЗС України відбулися консультації за участю заступника міністра Євгенія Єніна та його кубинської колеги Анаянсі Родрігес Камехо - сторони обговорили актуальні питання співпраці в політичній і торговельній сферах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МЗС.

"Євгеній Єнін відзначив зацікавленість України у розвитку співпраці з Кубою в авіаційній, машинобудівній, енергетичній, фармацевтичній та сільськогосподарській галузях. У цьому зв’язку дипломати приділили увагу крокам для спрощення двосторонньої торгівлі", - йдеться у повідомленні.

Заступники міністрів також обговорили перспективи розширення договірно-правової бази між двома країнами, зокрема укладення угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій і меморандуму між Національною поліцією України та міністерством внутрішніх справ Республіки Куба у сфері боротьби зі злочинністю.

Окремою темою консультацій стала взаємодія України та Куби в рамках міжнародних організацій.

Читайте також: Куба відкриє економіку для приватного бізнесу

Заступник глави МЗС України поінформував кубинську делегацію про розвиток безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях нашої держави та про концентрацію російських військ біля українських кордонів.

За підсумками 2020 року товарообіг між двома країнами становив $5,83 млн: експорт товарів з України до Куби - $4,69 млн, імпорт - $1,14 млн (позитивне для України сальдо - $3,54 млн).

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня під час телефонної розмови з Дмитром Кулебою міністр закордонних справ Князівства Андорра Марія Убах Фонт заявила про підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Фото: МЗС