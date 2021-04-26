«Слуги» пропонують збільшити пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС

Представники фракції «Слуга народу» у Верховній Раді пропонують розглянути на позачерговому засіданні проєкт закону, яким передбачається збільшення пенсій ліквідаторам наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Як передає Укрінформ, про це голова політичної партії «Слуга народу», перший заступник голови відповідної парламентської фракції Олександр Корнієнко сказав під час засідання погоджувальної ради у понеділок.

«Ми пропонуємо на одній із позачергових сесій розглянути законопроєкт №4555. Він буде збільшувати пенсійне забезпечення людей, пов’язаних із ліквідацією аварії. Там непогані цифри: близько п’ятиста мільйонів цьогоріч і більше мільярда за два наступних роки», - сказав Корнієнко.

Він додав, що на поточному тижні фракція пропонуватиме Верховній Раді розглянути на позачергових засіданнях законопроєкти, які стосуються економічних питань та питань змін до бюджету.

«За рахунок перевищення податкових надходжень, які передбачаються відповідними законопроєктами, є потенціал збільшити видатки на медицину, на культуру, на вакцинацію, на інфраструктурні проєкти», - додав Корнієнко.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.