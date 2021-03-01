Сім депутатів Ради не голосували жодного разу у лютому - КВУ

В лютому 7 депутатів Верховної Ради не брали участі у жодному голосуванні. 23 народні обранці пропустили 90% голосувань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Комітету виборців України в Фейсбуці.

«Комітет виборців України проаналізував показники участі народних депутатів у голосуваннях Верховної Ради в лютому. За даними КВУ, 23 народні депутати пропустили 90% голосувань парламенту за місяць», – йдеться в повідомленні.

За даними КВУ, 7 із 23 депутатів не проголосували жодного разу. Це - Тарас Козак («Опозиційна платформа - За життя»), Олександр Скічко («Слуга Народу»), Ігор Колихаєв («За майбутнє»), Степан Івахів («За майбутнє»), Олесь Довгий (позафракційний), Наталія Піпа («Голос»), Вадим Столар («Опозиційна платформа За життя»).

Сергій Льовочкін («Опозиційна платформа За життя») взяв участь в 0,28% голосувань, Галина Третьякова («Слуга Народу») взяла участь в 0,85% голосувань, Ренат Кузьмін («Опозиційна платформа За життя») – 1,1% голосувань, Федір Христенко («Опозиційна платформа За життя») – 1,7% голосувань, Юрій Солод («Опозиційна платформа За життя») – 1,7% голосувань.

«Мова йде як про депутатів, які загалом були відсутні на засіданнях Ради в лютому, так і про тих депутатів, які були присутні в Раді, однак участі в голосуваннях не брали», – додають у КВУ.

Найнижчі показники голосувань зафіксовані в депутатів ОПЗЖ, які в середньому взяли участь в 47% голосувань Ради за місяць. Депутати групи «За майбутнє» взяли участь в 60% голосувань, «Батьківщини» - 70%, «Голосу» - 76%, «Довіри» - 78%. Найактивніше голосували депутати фракцій «Слуга народу» - 88% та «Європейська солідарність» - 81%.

У 100% голосувань ВР взяли участь лише 17 із 422 народних депутатів.

Зокрема, Сергій Штепа (СН), Юрій Здебський (СН), Максим Павлюк (СН), Михайло Лаба (СН), Володимир Захарченко (СН), Володимир Гевко (СН), Максим Дирдін (СН), Дмитро Любота (СН), Володимир Воронов (СН), Олександр Бакумов (СН), Сергій Вельможний («Довіра»), Андрій Задорожний (СН), Олексій Кузнєцов (СН), Мар’яна Безугла (СН), Андрій Клочко (СН), Микола Стефанчук (СН), Владлен Неклюдов (СН).

Також у Комітеті зазначають, що загалом за місяць відбулося 352 голосування під час яких було ухвалено 96 законодавчих актів.

Як повідомляв Укрінформ, за даними КВУ головними прогульниками Ради в 2020 році стали народні депутати групи «За майбутнє» (46%). Також низькі показники реєстрації в народних депутатів «Опозиційної платформи – За життя» (53%). У депутатів ВО «Батьківщини» показники відвідування - на рівні 56%. Лідерами за відвідуваннями ВР впродовж 2020 року стали народні депутати фракцій «Слуга народу» (72%) та «Європейська солідарність» (71%).