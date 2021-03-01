Погоджувальна рада не включила до порядку денного ВР «тарифні» законопроєкти

Керівництво Верховної Ради, а також голови депутатських фракцій і груп та комітетів на засіданні погоджувальної ради не включили пакет законопроєктів щодо питань тарифів до порядку денного парламенту на поточний пленарний тиждень.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Там 11 законопроєктів, про які говорили фракції та групи. Я зараз поставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного на цей пленарний тиждень", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.

Так, спікер поставив на голосування пропозицію включити до порядку денного законопроєкти №4680 ("Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу накопиченого у неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення)"), №4590 ("Про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год"), №4609 ("Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії"), №4576 ( "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів"), №4587 ("Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу"), №4625 ("Про невідкладні заходи в сфері енергоефективності, спрямовані на зниження витрат домогосподарств на енергоносії"), №4635 ("Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів природного газу"), №4639 ("Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо захисту прав побутових споживачів природного газу), №4585 ("Про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги"), №1122 ("Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ"), №2126 ("Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення").

Учасники погоджувальної ради не підтримали рішення включити ці проєкти в порядок денний тижня. Разумков уточнив, що ці законопроєкти деякі народні депутати пропонують розглянути на позачерговому засіданні.

Раніше на засіданні погоджувальної ради Дмитро Разумков повідомив, що декілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низки законопроєктів з питань тарифів. При цьому спікер не прокоментував імовірність і можливі терміни скликання таких засідань.