Погоджувальна рада не включила до порядку денного ВР «тарифні» законопроєкти
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Там 11 законопроєктів, про які говорили фракції та групи. Я зараз поставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного на цей пленарний тиждень", - сказав Голова ВР Дмитро Разумков.
Так, спікер поставив на голосування пропозицію включити до порядку денного законопроєкти №4680 ("Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо спрямування природного газу накопиченого у неопалювальний період та вітчизняного видобутку на потреби населення)"), №4590 ("Про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год"), №4609 ("Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії"), №4576 ( "Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів"), №4587 ("Про звернення до Кабінету Міністрів України щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу"), №4625 ("Про невідкладні заходи в сфері енергоефективності, спрямовані на зниження витрат домогосподарств на енергоносії"), №4635 ("Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту прав споживачів природного газу"), №4639 ("Про внесення змін до статті 2 Закону України "Про публічні закупівлі" щодо захисту прав побутових споживачів природного газу), №4585 ("Про внесення змін до додатку № 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на виплату пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у зв’язку з підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги"), №1122 ("Про внесення змін до Закону України "Про ринок природного газу" щодо впорядкування ціноутворення та недопущення підвищення цін і тарифів на природний газ"), №2126 ("Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань оподаткування в межах формування ціни на природний газ для потреб населення").
Учасники погоджувальної ради не підтримали рішення включити ці проєкти в порядок денний тижня. Разумков уточнив, що ці законопроєкти деякі народні депутати пропонують розглянути на позачерговому засіданні.
Раніше на засіданні погоджувальної ради Дмитро Разумков повідомив, що декілька депутатських фракцій і груп пропонують провести позачергове засідання Верховної Ради для розгляду низки законопроєктів з питань тарифів. При цьому спікер не прокоментував імовірність і можливі терміни скликання таких засідань.