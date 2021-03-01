Посли країн G7 запевняють у готовності сприяти COVID-вакцинації в Україні

Посли країн G7 привітали початок вакцинальної кампанії в Україні та запевнили в готовності своїх країн сприяти у виконанні програми вакцинації та відновленні від пандемії COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це посли країн "Великої сімки" заявили у Твіттері.

На зустрічі з міністром охорони здоров'я України Максимом Степановим обговорювалося, що "в рамках цього відновлення Україні потрібно продовжити реформи системи охорони здоров’я з метою надання ефективних медичних послуг і найкращих можливих результатів для українських пацієнтів, а прозорі медичні закупівлі залишаються критично важливими".

Як повідомляв Укрінформ, вакцинація від коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого. Станом на 28 лютого від COVID-19 вакцинували вже понад 3 тисячі осіб.